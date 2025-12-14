Mega endüstriyel bölgeler geliyor! Sanayi alanları 350 bin hektara çıkacak

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılacakları aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Mevcut organize sanayi bölgelerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz" diye konuştu. Hazırlanan plan kapsamında Türkiye'de var olan sanayi alanları 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselecek. Kacır, projenin Türkiye'nin gelecek 30 yılının yol haritası olduğunu belirtti. Titizlikle çalıştıklarını belirten Kacır, "Alt yapısı tamamlanmış üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Haber: Mehmet Fahri Özkan