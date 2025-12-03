MÜSİAD Vizyoner’25 zirvesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder (Bağlantı: Düzen-Düzensizlik- Yeni Düzen)" temasıyla düzenlediği Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gün boyu süren zirve kapsamında ekonomi, kültür ve teknoloji panelleri düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, zirvenin ana teması Konnektivite'nin sadece teknolojik cihazların birbirine bağlanması gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti. Özdemir, artık hiçbir sorunun izole olmadığını, tek taraflı çözümün bulunmadığını kaydederek, "Bu nedenle bu yıl Vizyoner'in kavramsal merkezine 'Konnektivite' kelimesini koyduk. Çünkü geleceğin düzeni, bağlantılar üzerinden şekillenecek" diye konuştu. Bugün yaşadığımız kaosun bir kriz değil, bir doğum sancısı olduğunu da dile getiren Özdemir, eski kuralların işlevini yitirdiğini, yenilerinin ise henüz yazılmadığına vurgu yaparak, bu yıl etkinlikte ele alınan soruyu sordu: "Biz hala öğretilmiş kalıplarla mı yaşayacağız, yoksa kendi düzenimizi mi inşa edeceğiz?"

'TEKNOLOJİ İNSAN İLE İLERLEYECEK'

Her düzensizliğin aynı zamanda yeni bir düzenin başlangıcı olduğunu ifade eden Özdemir, yeni düzenin temel ipuçlarının yavaş yavaş belirdiğini söyledi. Özdemir, "Ekonomide dayanıklılığa yöneleceğiz, kültürler ve toplumlar arasında yeniden bağlar oluşturmak zorunda kalacağız, teknoloji ise ancak ve ancak insan ile birlikte ilerlemek zorunda kalacak. Yeni düzen, ortak aklın, ortak değerlerin ve ortak sorumlulukların düzeni olacak. Olmak da zorunda, yoksa dünya altüst olacak" diye konuştu.

