Akçansa’nın yapay resif projesi başarıyla büyüyor! 40 farklı tür belirlendi

AKÇANSA'NIN Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği yapay resif projesinin ikinci izleme raporu yayımlandı. Deniz tabanına yerleştirilen 280 yapay resifte yapılan son gözlemlerde 12'si balık olmak üzere 40 farklı tür kaydedildi. Bu, geçen yıl tespit edilen 33 türe kıyasla yüzde 21'lik artışa karşılık geldi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "Bilimsel veriye dayalı, somut fayda üreten ve uzun vadeli izleme süreçleriyle desteklenen yapay resif projemizle sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

