Sanayi Bakanlığı denetimlerde 3 bin ürünü mevzuata aykırı buldu

YILIN ilk 9 ayında 30 bin 339 sanayi ürünü denetleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mevzuata aykırı bulunan ürünlere toplamda 278 milyon 49 bin 99 lira ceza kesti. Denetimlerde, asansörler, basınçlı ekipmanlar gibi ürünler öncelikli olarak kontrol edildi. Denetlenen ürünlerden 3 bin 282'si mevzuata aykırı bulundu, 337'si teste gönderildi ve 174 ürün toplatıldı. Asansörler, bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu oldu. Uygunsuz bulunan 2 bin 352 asansöre 154.2 milyon lira ceza verildi.

