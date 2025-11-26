Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'Beklentiler iyileşiyor'

KASIM ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında artarken, reel sektör ve hanehalkında geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini belirterek, "Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

