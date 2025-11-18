PODCAST CANLI YAYIN

Milli banliyö treninin 4. seti Gaziantep’e teslim edildi

Bakan Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti’nin nakliyesinin ilk yerli elektrikli lokomotifi ile yapıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen 4. tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini duyurdu. Uraloğlu, "Tren setinin nakliyesi TÜRASAŞ tarafından üretilen ülkemizin ilk yerli ve elektrikli anahat lokomotifi E5000 ile yapıldı. Beşinci setin de test süreçleri başarıyla devam ediyor" diye konuştu. Uraloğlu, trenin 4 vagon araçtan oluşan her bir setin 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

