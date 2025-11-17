PODCAST CANLI YAYIN

24 Kasım'da 15 bin kişi atanacak

24 Kasım’da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla toplam öğretmen sayısı 1 milyon 49 bine çıkacak. En fazla kontenjan sınıf, özel eğitim, din kültürü, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliklerine ayrıldı; tercihler yarın başlıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
24 Kasım'da 15 bin kişi atanacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) açıklamasına göre, bu yıl 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla birlikte atanmış öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.
MEB'in öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşım benimsediğini ve öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları ve yükseköğretim programlarıyla uyumlu projeksiyonların oluşturulması gibi süreçleri bütüncül bir yapıda yürüttüğünü belirten DMM, yapılan atamalar sonucu Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayısının 1 milyon 34 bini bulduğunu bildirdi. 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayının 1 milyon 49 bine çıkacağı bilgisi paylaşıldı.
2025 öğretmen atamalarında en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 321 kontenjanla okul öncesi ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olarak belirlendi.
15 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları yarın başlıyor.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Öğretmen atamalarında en fazla kontenjan ayrılan branşlar belli oldu. Açıklanan listeye göre, sınıf öğretmenliği 4.378 kişilik kontenjanla ilk sırada yer aldı. Özel eğitim öğretmenliği 3.087 kontenjanla ikinci sırada bulunurken, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 1.802 kişilik kontenjan ayrıldı. Listenin devamında okul öncesi öğretmenliği 1.321 kontenjanla dördüncü, İngilizce öğretmenliği ise 757 kontenjanla beşinci sırada yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Türk Telekom
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak