24 Kasım'da 15 bin kişi atanacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) açıklamasına göre, bu yıl 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla birlikte atanmış öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

MEB'in öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşım benimsediğini ve öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları ve yükseköğretim programlarıyla uyumlu projeksiyonların oluşturulması gibi süreçleri bütüncül bir yapıda yürüttüğünü belirten DMM, yapılan atamalar sonucu Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayısının 1 milyon 34 bini bulduğunu bildirdi. 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayının 1 milyon 49 bine çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

2025 öğretmen atamalarında en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 321 kontenjanla okul öncesi ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olarak belirlendi.

15 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları yarın başlıyor.