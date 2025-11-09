Piyasayı karıştıranlara göz açtırılmadı: Toplamda 929 milyon lira ceza kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu, yılın ilk 10 ayında manipülasyonla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda, 94 gerçek kişiye işlem bazlı piyasa bozuculuğu nedeniyle 496 milyon 895 bin lira, 167 gerçek kişiye ise diğer piyasa bozucu eylemlerinden ötürü 432 milyon 354 bin 690 lira para cezası uyguladı. Böylece Ekim ayı itibarıyla piyasayı karıştıranlara toplamda 929 milyon 939 bin lira ceza kesildi.



HESAP BİLGİSİNİ BAŞKASINA VERENE 3 YIL HAPİS



11'inci yargı paketine göre, başkasına ait banka, kredi kartı bilgileri, ödeme araçları ya da kripto varlık hesaplarını başkalarına veren kişiye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, telefon hat aboneliği sayısını sınırlandırma, sahte hatların bağlantısını kesme yetkisi veriliyor. Bu kapsamda bir kişi ya da kurum istediği kadar hat alamayacak, sayıda sınırlama olacak.