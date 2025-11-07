PODCAST CANLI YAYIN

Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor

Özel sağlık sigortasında 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe sunulması zorunlu olacak. Şirket değiştirilse de, grup sigortalarından bireysele geçilse de garanti devam edecek...

Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor

Özel sağlık sigortalarına önemli yenilikler geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan yönetmelik ile 'bekleme süresi', 'ömür boyu yenileme garantisi', 'grup sigortalarından geçiş' gibi konularda yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale getirildi. İşte yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

YAPILAN DÜZENLEME NE GETİRDİ?

Sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale geldi. Tüketici isterse ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmeler de talep edebilecek.

KİMLER ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ELDE EDECEK?

Sigortalının üç yıl sigortalı olması ve üç yıl içinde, sağlık sorunları nedeniyle sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın, sigortalının bu süre içinde ödediği primin yüzde 80'ini geçmemesi gerekecek. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.

GRUP SİGORTALARINDAN BİREYSELE GEÇİŞTE YENİLEME GARANTİSİ MÜMKÜN MÜ?

Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan sigortalılar, özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla sigortalılıklarını şirketin aynı planı içeren veya aynı plan yoksa bu plana en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilecek. Bu durumda, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi devam edecek.

ŞİRKET DEĞİŞTİRİLİRSE NE OLACAK?

Sigortalının kazandığı hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmenin geçiş yapılan şirkette devamı talep edilebilecek. Bir şirketten asgari olarak belirlenen şartları sağlayarak ömür boyu yenileme garantisi alan sigortalıların başka bir şirkete geçişinin kabul edilmesi halinde, ömür boyu yenileme garantisi yeni şirkette devam edecek. Yeni şirket, sigortalının veya sigorta ettirenin daha alt veya dar kapsamlı bir planda sigortalanma talebi mevcut olmadıkça, ömür boyu yenileme garantisi alınan sözleşmenin teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek ve sigortalı katılım payını artıramayacak.

BEKLEME SÜRESİ NASIL UYGULANACAK?


Poliçede sunulan her bir teminat için sadece ilk sigorta döneminde bekleme süresi uygulanabilecek. Aynı plan dahilinde yenilenen poliçelerde bekleme süresi izleyen dönemlerde uygulanmayacak. Bekleme süresinin tamamlanmasından sonra yeni bir şirkete geçildiğinde, yeni şirket tarafından kurumca belirlenen özel durumlar hariç olmak üzere bekleme süresi uygulanmayacak. Bekleme süresi tamamlanmadan yeni bir şirkete geçiş yapıldığı durumlarda, yeni şirketin uygulayacağı bekleme süresinden önceki şirkette geçirilen süre indirilecek.

