Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor

Özel sağlık sigortalarına önemli yenilikler geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan yönetmelik ile 'bekleme süresi', 'ömür boyu yenileme garantisi', 'grup sigortalarından geçiş' gibi konularda yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale getirildi. İşte yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
YAPILAN DÜZENLEME NE GETİRDİ?
Sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale geldi. Tüketici isterse ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmeler de talep edebilecek.
KİMLER ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ELDE EDECEK?
Sigortalının üç yıl sigortalı olması ve üç yıl içinde, sağlık sorunları nedeniyle sigorta şirketinin ödeyeceği tazminatın, sigortalının bu süre içinde ödediği primin yüzde 80'ini geçmemesi gerekecek. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.