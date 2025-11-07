Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor

Fotoğraf, (takvim.com.tr) GRUP SİGORTALARINDAN BİREYSELE GEÇİŞTE YENİLEME GARANTİSİ MÜMKÜN MÜ? Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan sigortalılar, özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla sigortalılıklarını şirketin aynı planı içeren veya aynı plan yoksa bu plana en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilecek. Bu durumda, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi devam edecek.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) ŞİRKET DEĞİŞTİRİLİRSE NE OLACAK? Sigortalının kazandığı hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmenin geçiş yapılan şirkette devamı talep edilebilecek. Bir şirketten asgari olarak belirlenen şartları sağlayarak ömür boyu yenileme garantisi alan sigortalıların başka bir şirkete geçişinin kabul edilmesi halinde, ömür boyu yenileme garantisi yeni şirkette devam edecek. Yeni şirket, sigortalının veya sigorta ettirenin daha alt veya dar kapsamlı bir planda sigortalanma talebi mevcut olmadıkça, ömür boyu yenileme garantisi alınan sözleşmenin teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek ve sigortalı katılım payını artıramayacak.