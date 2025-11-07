Faizsiz peşinatsız konut fırsatı!

Emlak Konut GYO, İstanbul Kartal'da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi'nin yeni etabını tanıttı. 30 milyar liralık yatırım değeriyle hayata geçirilen proje, Yeni Yuvam Modeli kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 ay vadeli ödeme imkanı sunuyor. Kuzey Adalar bünyesinde; 15 blokta 2 bin 281 konut ve 132 ticari üniteden oluşuyor. 45 bin metrekarelik peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare sosyal tesis bulunduruyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir. Yaklaşık 30 milyar lira yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi.