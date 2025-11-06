PODCAST CANLI YAYIN

Türk Telekom’dan tarihi çeyrek performansı! 5G atağıyla dijital Türkiye’ye tam gaz

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 10.2 milyar lira net kâr elde eden Türk Telekom, bu dönemde 21.7 milyarlık yatırım gerçekleştirdi. Mobilde abone kazanımında da rekor geldi...

Türk Telekom’dan tarihi çeyrek performansı! 5G atağıyla dijital Türkiye’ye tam gaz

Türk Telekom, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihale süreci gibi kritik eşikleri içeren 2025'in üçüncü çeyreğini güçlü performans ile tamamladı. Üçüncü çeyrekte konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 59.5 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom'un, FAVÖK'ü yüzde 21.6'lık artışla 26.7 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki net kârı 10.2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21.7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Şirket, üçüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 56.2 milyona yükseltti.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, geride bırakılan dönemin Türk Telekom ve Türkiye'nin dijital geleceğinin inşası açısından yeni bir çağın eşiğini temsil ettiğini söyledi. Sabit hat hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmelerini Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde yenilediklerini vurgulayan Şahin, şunları söyledi: "Bu kapsamda ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız.

5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek bir kapasite artışını beraberinde getirdi. Tüm bunlara ek olarak dijital geleceğe yön verecek önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemi olağanüstü bir çeyrek performansı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz."


514 BİN KM FIBER AĞ


Türkiye'nin her köşesinde yürütülen yoğun çalışmalarla fiber altyapıyı geleceğin ihtiyaçlarına göre güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Ebubekir Şahin, "Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15.5 milyona, fiber abone bazı ise 144 bin net abone kazanımıyla 14.2 milyona ulaştı.
İkinci çeyrekte 496 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz 514 bin km oldu" diye konuştu.


MOBİLDE EN İYİ ÇEYREK PERFORMANSI GELDİ

Mobilde yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performans kaydettiklerini ifade eden Şahin, "Mobil abone sayımız 30.8 milyona ulaştı. Mobilde 2.3 milyon net abone kazanımıyla tarihi bir rekora imza attık. Son 12 ayda 4 milyonu aşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda yeni bir rekora ulaştık" dedi.


'FİNANSMAN SAĞLADIK'


Sabit hat imtiyaz yenilemesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımların finansmanını sağlamak için gerekli hamleleri yaptıklarını söyleyen Ebubekir Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Eylül-Ekim döneminde, toplam 1.8 milyar dolar tutarında kapsamlı bir finansman programını başarıyla tamamlayarak, küresel ölçekte çeşitli piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yarattık."

Türk Telekom
