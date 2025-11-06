PODCAST CANLI YAYIN

İlk Milli Hızlı Tren 2026’da raylara iniyor! | Türkiye yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye demir yollarındaki millileşme çalışmaları kapsamında gelecek yıl saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ile saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren setini raylara indirecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre, ayrıca “Coco Aks Tertibatlı Milli Lokomotif Platformu Projesi” ve demir yolu bakım aracının tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip üretimine başlanacak.

