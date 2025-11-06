Girişimcilere dev destek! | Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent’ten 9 girişime yatırım yağdı

Halkbank ile İTÜ ARI Teknokent'in iş birliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı, girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Bu yılki program, düzenlenen Demo Day etkinliğiyle sona erdi. Etkinlikte, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren 9 girişim, projelerini sundu ve ödüllendirildi. Bünyesinde 60 istihdam sağlanan 9 girişim, 500 bin dolar yatırım alırken, 450 bin lira ciro elde etti. Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, "Programa dahil olan girişimlerin her birine fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla 100 bin lira tutarında ödül vereceğiz. Her yıl ortalama 15 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da HUBrica program çağrısına 192 girişimin başvurduğunu, bu başvurular arasında 49 girişimcinin jüri karşısında sunum yaptığını ve 9 girişimin programa kabul edildiğini kaydetti.

