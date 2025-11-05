PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ihracatta tarih yazdı! 270 milyar dolarlık rekor duyuruldu

Geçtiğimiz ay 24 milyar dolar ile en yüksek Ekim ihracatına imza atan Türkiye, yıllık bazda ise 270.2 milyar dolarla rekor kırdı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye ihracatta tarih yazdı! 270 milyar dolarlık rekor duyuruldu

Türkiye ihracatta da rekor kırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 24 milyar dolarla tarihin en yüksek Ekim ayı rakamına imza atılırken, yıllık ihracat da 270.2 milyar dolarla rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim'de hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarının altını çizerek, "270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" dedi.

HEDEFİ AŞTIK
İlk 10 ayın 8'inde mal ihracatında artış kaydedildiğini söyleyen Bakan Bolat, "Ayrıca ilk 10 aylık dönemde ihracatımızda net 8.4 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Hizmetler ihracatının ise Ocak- Ekim 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103.5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Böylece, Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 5.4 artışla 121.2 milyar dolara yükseleceğini bekliyoruz. Yıl başında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara Eylül ayında ulaşmıştık. Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamda 391.4 milyar dolara ulaşarak bu hedefin de üzerine çıktık" diye konuştu.

'30 AYIN 17'SİNDE REKOR KIRDIK'
Ocak-Ekim döneminde ihracatın yüzde 3.9 artışla 224.6 milyar dolara çıktığına işaret eden Bolat, mal ihracatında 2023'te 1.5 milyar dolar, 2024'te 6.2 milyar dolar yıllık artış sağlandığını kaydetti. Bolat, 2025 yılı ilk 10 ayda ise mal ihracatında net 8.4 milyar dolar artış sağlandığını ifade ederek, "Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık" dedi.


BIN 85 FİRMA EKLENDİ


TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3.8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Toplamda 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüz Ekim ayını ekside tamamladı. En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Ekimde bin 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...
Kuruluş Orhan
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
ABD'de kargo uçağı düştü | Düşen uçak alev topuna döndü! 3 ölü 11 yaralı
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
Borsa İstanbul
ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
TikTok çukuru yeni skandalla gündemde! "Reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Taraflı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi