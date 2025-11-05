Türkiye ihracatta tarih yazdı! 270 milyar dolarlık rekor duyuruldu

Türkiye ihracatta da rekor kırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 24 milyar dolarla tarihin en yüksek Ekim ayı rakamına imza atılırken, yıllık ihracat da 270.2 milyar dolarla rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim'de hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarının altını çizerek, "270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" dedi.

HEDEFİ AŞTIK

İlk 10 ayın 8'inde mal ihracatında artış kaydedildiğini söyleyen Bakan Bolat, "Ayrıca ilk 10 aylık dönemde ihracatımızda net 8.4 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Hizmetler ihracatının ise Ocak- Ekim 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103.5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Böylece, Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 5.4 artışla 121.2 milyar dolara yükseleceğini bekliyoruz. Yıl başında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara Eylül ayında ulaşmıştık. Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamda 391.4 milyar dolara ulaşarak bu hedefin de üzerine çıktık" diye konuştu.

'30 AYIN 17'SİNDE REKOR KIRDIK'

Ocak-Ekim döneminde ihracatın yüzde 3.9 artışla 224.6 milyar dolara çıktığına işaret eden Bolat, mal ihracatında 2023'te 1.5 milyar dolar, 2024'te 6.2 milyar dolar yıllık artış sağlandığını kaydetti. Bolat, 2025 yılı ilk 10 ayda ise mal ihracatında net 8.4 milyar dolar artış sağlandığını ifade ederek, "Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık" dedi.



BIN 85 FİRMA EKLENDİ



TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3.8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Toplamda 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüz Ekim ayını ekside tamamladı. En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Ekimde bin 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi" dedi.