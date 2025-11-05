PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları 5 Kasım: Bugün çeyrek, yarım, tam, gram altın alış satış ne kadar oldu? Bugün altın alsam ne öderim?

5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla altın cephesinde güncel fiyatlar merak ediliyor ve araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler piyasayı yakından takip ediyor. Dün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirle başladı. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Kasım 2025 canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ALTININ GRAMI 5 BİN 368 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 368 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor. Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (₺) Satış (₺)
ALTIN (TL/GR) 5.374,06 5.374,86
22 Ayar Bilezik 5.014,00 5.065,24
Altın (ONS) 3.964,10 3.964,68
Altın ($/kg) 127.045,00 127.064,00
Altın (Euro/kg) 146.171,00 146.193,00
Cumhuriyet Altını 35.790,00 36.141,00
Yarım Altın 17.950,00 18.134,00
Çeyrek Altın 8.975,00 9.073,00
Reşat Altını 35.822,47 36.173,95
Kulplu Reşat Altını 35.824,69 36.176,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.008,63 5.248,73
18 Ayar Altın (TL/Gr) 3.923,07 3.923,65
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.023,47 4.104,92
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 88.207,79 89.642,17
Kapalıçarşı Beşli Altın 178.620,78 182.154,65
Gremse Altın 88.207,79 90.249,35
Ata Altın 36.385,71 37.314,10
Tam Altın 35.283,12 35.989,34
Külçe Altın ($) 130.550,00 130.650,00
Has Altın 5.347,19 5.347,99
Hamit Altın 35.822,47 36.173,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

