Altın fiyatları 5 Kasım: Bugün çeyrek, yarım, tam, gram altın alış satış ne kadar oldu? Bugün altın alsam ne öderim?

(AA)

Analistler ne diyor?

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor. Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.