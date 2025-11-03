Memur ve emekli zammı 2026: Ocak maaş artışı yüzde 19’a çıkabilir! En düşük maaş ne kadar olacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak zammı yüzde 11 olarak belirlenen, ayrıca bin lira taban aylık artışı alması karara bağlanan memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da netleşmeye başlıyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2025'in ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 5'i aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre 3 ayda yüzde 2.38 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde 13.64'e çıktı. Geriye 3 veri kalırken, bunlardan Ekim verisi de bugün açıklanacak. Ocak zamları için ipuçları da geliyor. İşte anketlere göre zam oranları...

FORMÜL 1 Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 7.56 olacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı, bu fark ile yüzde 19.39'a yükselecek. Bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan 28 bin 68 liraya ulaşacak.