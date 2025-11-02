PODCAST CANLI YAYIN

“Balıkesir kuzusu” oyunu: Aracılar etiketle 10 milyon lira kazanıyor

Başka illerden taşınan kuzular ‘Balıkesir kuzusu’ unvanıyla piyasaya sürülüyor. Üreticiden kilogramı 550 liradan çıkan kuzu, vatandaşa 1100 liraya satılıyor.

Tarımsal üretimin kanayan yarası olan "aracı" sorunu, kırmızı et sektöründe de patlak verdi. Kuzu eti, Balıkesir'in coğrafi işaret alan önemli lezzetlerinden biri. Bu sebeple satış fiyatı diğer kuzu etlerinden biraz daha farklı. Bu durumu fırsata çeviren aracılar, başka illerden taşıdıkları kuzulara 'Balıkesir kuzu eti' unvanı kazandırıyorlar. Bu yöntemle Karaman, Konya, Niğde, Ankara'dan taşınarak Balıkesir'de kesilen kuzuların satış fiyatına 100 lira daha ekleniyor. Üreticiden kilogramı 550 TL'ye alınan kuzu etinin market ve kasap reyonlarında 1.100 TL civarında satıldığını anlatan Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Balıkesir'de kesilen et başka illere dağıtılıyor. Aracı, bu şekilde 100 ton karkas kuzuya Balıkesir kuzusu unvanı kazandırsa 10 milyon lira sırf buradan kazanıyor" dedi.

