İşte Bağ-Kur'lular için yapılan prim formülleri...

Emeklilik için üç önemli şarttan birini "prim" oluşturuyor. İş hayatı süresince belli tutarda primi tamamlamak gerekiyor. Eksik primi olanların, bunları toplu olarak kazanmalarının bazı yolları bulunuyor. Bağ-Kur'lular, diğer sigortalılar gibi doğum-askerlik borçlanması ile toplu prim kazanabilirken, bir de ihya imkanından yararlanabiliyor. Peki sadece Bağ-Kur'lulara yönelik olan bu imkandan kimler nasıl yararlanabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kimler yararlanıyor?
Bağ-Kur'lulardan geçmişte ödenmemiş prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında hayata geçirilen yasal düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı. Ödenmeyen prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Ayrıca bu süreleri ileride istenirse ihya etme yani canlandırma yolu da açıldı. Yani Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olanlardan dondurulmuş primi bulunanlar, eğer ihtiyacı varsa bu süreleri canlandırarak prim gün sayılarına ekletebiliyor.
Dondurulan süreler nasıl ihya ediliyor?
Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup hesaplanacak tutarın tamamını belirlenen sürede ödemek gerekiyor.
Nasıl hesaplama yapılıyor? Neler değişecek?
Bu yıl sonuna kadar başvuranların ihya işlemi her gün için en az günlük asgari ücretin yüzde 34.75'i oranında prim ödenerek gerçekleştiriliyor. Halen günlük prime esas kazanç alt sınırı 866,85 lira. Buna göre bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için 301,23, 1 ay için de 9 bin 37 lira veriyor. Meclis'teki tasarıya göre yüzde 34.75'lik oran 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için yüzde 45'e çıkacak. Bu durumda mevcut asgari ücrete göre 1 gün için 390,08, 1 ay için 11 bin 702 lira 48 kuruşa çıkacak. Üstelik 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrette yapılacak artış da ödemeye yansıyacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılsa, ihya için ödenecek tutar çifte artışla 1 günlük 501,26, 1 aylık 15 bin 38 liraya yükselecek. 1 yıllık ihya için ödenecek tutar da bu yıl başvurulursa 108 bin 442 lira iken, 1 Ocak'tan itibaren 180 bin 452 lira olabilecek. 72 bin lira seviyesinde bir fark ortaya çıkacak. Yani bu yıl bitmeden başvuranlar hem yüzde 45 yerine yüzde 34.75 oranında ödeme yapacak hem de yeni yılda asgari ücrete yapılacak artıştan etkilenmeyecek.