Antalya turist rekorlarına doymuyor

Antalya turizminde bu yıl Ekim ayı, yüksek sezon olan yaz aylarını aratmadı. Kente, 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen toplam turist sayısı 16 milyon 97 bin kişi olarak belirtilirken, Ekim ayında da 2 milyon 6 bin turist sayısına ulaşıldı. Sektörde, Kasım ayının özellikle ilk yarısında da hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Bu yıl birçok tur operatörü küresel ısınmanın da etkisinin olduğu hava sıcaklıklarına bağlı, operasyonlarını Kasım ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Ekim ayı ülkelere göre turist sayıları henüz netleşmezken, Eylül itibarıyla Antalya'ya en çok turist Rusya'dan geldi.