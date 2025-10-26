PODCAST CANLI YAYIN

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih 31 Ekim

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2026 tarihinden önce yenilenmediği taktirde geçerliliğini kaybedecek. Mevcutta 15 lira gibi cüzi bir ücret karşılığında yeni tip ehliyete geçiş yapılabiliyor. Ancak bu ücretin belirlenen tarihten sonra yenilenmesi durumunda ödenecek tutar 7 bin 438 lira olacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi. gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

