Su hasadı konusunda bilinçlenme önerisi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın artarak devam etmesi nedeniyle halkın "su hasadı" konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağış verileri incelendiğinde 2008 ve 2013'ten bu yana bunun en düşük seviyede ölçüldüğünü ifade eden Özcan, "Uzun yılların ardından yağış oranı yüzde 70 seviyesinde düşüş gösterdi. Bu durumda en önemlisi kışın gerçekleşmesini beklediğimiz kar yağışları. Eğer kar yağışı olmazsa önümüzdeki yıl ve süregelen yıllarda da kuraklığı yaşayacağımızı tahmin edebiliriz" dedi