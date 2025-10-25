Cep telefonu ÖTV'si değişti... İşte yeni ÖTV matrahı...

Cep telefonlarında ÖTV matrahı 3 yılın ardından güncellendi. Yeni düzenlemeyle ÖTV oranlarında değişiklik olmazken, ÖTV matrahında artışa gidildi. Böylece uygun fiyatlı telefonlar için indirim imkanı doğdu. Yapılan değişiklikle fiyatı 16 bin liranın altındaki modellerin ÖTV'si yüzde 50'den yüzde 40'a inecek. Telefonlardan alınan ÖTV'nin belirlenmesinde esas alınan vergi matrahı sınırları; yüzde 25 ÖTV uygulanan dilim için 1.500 liradan 4.500 liraya, yüzde 40 ÖTV uygulanan dilim için 1.500-3.000 liradan 4.500- 9.000 liraya yükseltildi.



DÜZENLENEN ORANLAR



ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler: %25

ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL aşmayanlar: %40

ÖTV matrahı 9.000 TL'nin üzerindekiler: %50