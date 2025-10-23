PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" uyarısı! Sektör temsilcilerine yazı gitti

Ticaret Bakanlığı, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan tanıtım ve satış yapanları uyardı. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" uyarısı! Sektör temsilcilerine yazı gitti

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı platformlar üzerinden sunulan ve içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan tanıtım ve satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu, tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini de bozabileceğini belirterek, sektör temsilcilerine uyarıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Reklam Kurulunun aldığı kararlara dikkati çekilen yazıda, gerekli hassasiyetin gösterilmesi uyarısı yapıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda her türlü mecrada yayımlanan ticari reklamları ve tüketicilere yönelik ticari uygulamaları düzenleme ve denetleme yetkisi Reklam Kurulunun sorumluluğunda bulunuyor. Bu kapsamda tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor.

Kutu (AA)Kutu (AA)

Ayrıca ticari reklamların hem genel kurallara hem de reklamı yapılan ürün veya hizmete ilişkin özel düzenlemelere uygun olması gerekiyor.

"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA TEŞKİL EDİYOR"

Son dönemde internet ortamında ve özellikle e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin yaygınlaştığı görüldü.

Kutu (AA)Kutu (AA)

Reklam Kurulu da bu konuda Bakanlığa iletilen şikayetlerle resen başlatılan incelemeler sonucu, bazı e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren satıcılar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yaptırıma konu incelemelerde kutu içeriğine ilişkin herhangi bir açık bilgilendirmeye yer verilmeyen bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini bozabilecek nitelikte olduğu, tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmalarına yol açabileceği değerlendirildi.

Ayrıca mesafeli satışa konu mal veya hizmetin muhteviyatına ilişkin belirsizlikler sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiği bildirildi.

Sektör temsilcilerine gönderilen yazıda da bu hususların altı çizilerek, tüketicilerin çıkarlarının korunması, haksız rekabetin önlenerek dürüst ve adil bir ticari hayatın tesis edilebilmesi için e-ticaret firmalarının gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemi vurgulandı.

Kutu (AA)Kutu (AA)

ERİŞİM ENGELİ UYGULANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

Reklam Kurulu, ağustos ayında gerçekleştirdiği toplantıda bu konuyu gündemine almıştı. Kurul, "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunu değerlendirmişti.

Ayrıca söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin sorumluları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
İdefix
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
D&R
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Türk Telekom
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!