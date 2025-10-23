Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" uyarısı! Sektör temsilcilerine yazı gitti

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı platformlar üzerinden sunulan ve içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan tanıtım ve satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu, tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini de bozabileceğini belirterek, sektör temsilcilerine uyarıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi.