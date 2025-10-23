Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" uyarısı! Sektör temsilcilerine yazı gitti

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı platformlar üzerinden sunulan ve içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan tanıtım ve satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu, tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini de bozabileceğini belirterek, sektör temsilcilerine uyarıda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi.
Reklam Kurulunun aldığı kararlara dikkati çekilen yazıda, gerekli hassasiyetin gösterilmesi uyarısı yapıldı.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda her türlü mecrada yayımlanan ticari reklamları ve tüketicilere yönelik ticari uygulamaları düzenleme ve denetleme yetkisi Reklam Kurulunun sorumluluğunda bulunuyor. Bu kapsamda tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor.
Ayrıca ticari reklamların hem genel kurallara hem de reklamı yapılan ürün veya hizmete ilişkin özel düzenlemelere uygun olması gerekiyor.
"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA TEŞKİL EDİYOR"
Son dönemde internet ortamında ve özellikle e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin yaygınlaştığı görüldü.