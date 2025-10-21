KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı

20 milyon liraya kadar destek, Takvim Gazetesi



20 PUANLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lerin büyüme ve gelişimine stratejik destek sağlamak amacıyla tasarlanan Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla firmalara 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlanıyor. KOBİ'lerin bir kez faydalanabileceği program çerçevesinde, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/ kar payı giderlerine, finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri kapsamında, geri ödemesiz destek veriliyor. Programa; telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabiliyor.

İşletmenin, programdan yararlanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte, limited veya anonim şirket statüsünde ve hızlı büyüyen işletme olması gerekiyor.