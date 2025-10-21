KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı

KOBİ'lerin iş kurmalarını, geliştirmelerini ve dünyaya açılmalarını kolaylaştırmak için kolları sıvayan KOSGEB, bu kapsamdaki desteklerini sürdürüyor.
Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği ile Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında üçüncü dönem başvuruları alınmaya devam ediliyor. Her iki destekten de yararlanmak için ay sonuna kadar başvurmak gerekiyor.
2 MİLYON TL'YE KADAR
Girişimci Destek Programı ile iş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.
Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabiliyor.
NELER KARŞILANIYOR?
İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere, 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlanıyor.
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin lira daha artırılıyor.
Destek kapsamında işletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ve hizmet alım giderleri karşılanıyor. Geri ödemeli destekler için faiz veya komisyon uygulanmıyor, geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlıyor.