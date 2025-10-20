PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı: Çocukları hedef alan reklamlara erişim engeli ve para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, çocukların korunmasına yönelik reklam denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Kurallara aykırı davranan reklam veren, ajans veya mecra kuruluşlarına Reklam Kurulu tarafından para cezası, yayın durdurma ve internet ortamında erişim engeli gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı: Çocukları hedef alan reklamlara erişim engeli ve para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Reklam Kurulu'nun çocukların korunmasına yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bakanlık, bu kapsamda kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından; reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabileceğini aktardı. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
İdefix
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
D&R
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
Türk Telekom
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar