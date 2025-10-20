Ticaret Bakanlığı: Çocukları hedef alan reklamlara erişim engeli ve para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Reklam Kurulu'nun çocukların korunmasına yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bakanlık, bu kapsamda kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından; reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabileceğini aktardı. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.