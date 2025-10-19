Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Buna göre Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. İlk toplantı tarihinin belli olmasının ardından milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. Bütçe kanunu teklifinde yer alan çalışanlara sağlanacak vergi istisnası öngörüsü ve geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar zammın ipuçlarını verdi. İşte detayları...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak.
Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL!
İlk toplantı tarihinin belli olmasının ardından milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç Aralık ayı başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca yapacağı toplantılar sonucunda asgari ücrette yapılacak artışı belirleyecek. Bu artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
BÜTÇE TEKLİFİNDE NE VAR?
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü. Bu tutar 2025 yılı bütçe kanunu teklifinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Yani perşembe günü bağlanan bütçe kanun teklifinde, önümüzdeki yıl bu kalemde yüzde 28 seviyesinde bir artış yaşanacağı öngörüsü yer almış oldu. Yani 2025 yılı enflasyon tahminine yakın bir artış öngörüsü yapıldı.
GEÇEN YIL TEKLİFTEKİ ÖNGÖRÜ AŞILDI
Asgari ücret vergi istisnasının maliyetinde 2025 yılı bütçesinde de 2024 yılı bütçesine göre yüzde 25 artış öngörülmüştü. Buna karşın 2025 yılında asgari ücret yüzde 25 değil, yüzde 30 artırıldı.
KARAR KOMİSYONUN
Bu veriler dikkate alındığında 2026 yılında da asgari ücrette yüzde 28'i aşan bir artış olabileceği yorumu yapılabilir. Tabii kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda alınacağının da altını çizmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda birkaç istisna hariç tespit edilen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu da hatırlatalım.
NE KADAR OLABİLİR?
Eğer asgari ücrete yüzde 28 artış yapılırsa çalışanların eline geçecek para 22 bin 104 liradan 28 bin 294 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü 26 bin 5 liradan 33 bin 287 liraya, işverene maliyeti 30 bin 621 liradan 39 bin 195 liraya yükselecek.
Yeni Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini olarak yer alan yüzde 28.5'lik artışın yansıtılması halinde ise asgari ücretin neti 28 bin 405 liraya, brütü 33 bin 417 liraya ulaşacak.
Yüzde 30 oranındaki bir zam, asgari ücreti net 28 bin 736, brüt 33 bin 807 liraya çıkaracak.
Yüzde 35'lik bir artış asgari ücretin netini 29 bin 841, brütünü 35 bin 107 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de çalışanın eline net 30 bin 946 lira geçecek. Asgari ücret yüzde 50 bir artış yapılması durumunda ise net 33 bin 157, brüt 39 bin 8 liraya yükselecek, işverene maliyet de 46 bin liraya yaklaşacak.
