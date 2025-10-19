Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller

Türk lirası (AA) ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İlk toplantı tarihinin belli olmasının ardından milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç Aralık ayı başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca yapacağı toplantılar sonucunda asgari ücrette yapılacak artışı belirleyecek. Bu artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

BÜTÇE TEKLİFİNDE NE VAR?



2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü. Bu tutar 2025 yılı bütçe kanunu teklifinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Yani perşembe günü bağlanan bütçe kanun teklifinde, önümüzdeki yıl bu kalemde yüzde 28 seviyesinde bir artış yaşanacağı öngörüsü yer almış oldu. Yani 2025 yılı enflasyon tahminine yakın bir artış öngörüsü yapıldı.

GEÇEN YIL TEKLİFTEKİ ÖNGÖRÜ AŞILDI



Asgari ücret vergi istisnasının maliyetinde 2025 yılı bütçesinde de 2024 yılı bütçesine göre yüzde 25 artış öngörülmüştü. Buna karşın 2025 yılında asgari ücret yüzde 25 değil, yüzde 30 artırıldı.

KARAR KOMİSYONUN



Bu veriler dikkate alındığında 2026 yılında da asgari ücrette yüzde 28'i aşan bir artış olabileceği yorumu yapılabilir. Tabii kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda alınacağının da altını çizmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda birkaç istisna hariç tespit edilen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu da hatırlatalım. NE KADAR OLABİLİR?



Eğer asgari ücrete yüzde 28 artış yapılırsa çalışanların eline geçecek para 22 bin 104 liradan 28 bin 294 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü 26 bin 5 liradan 33 bin 287 liraya, işverene maliyeti 30 bin 621 liradan 39 bin 195 liraya yükselecek.