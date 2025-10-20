Son dakika ekonomi haberleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için gözler “işleyiş” ve zam senaryolarında!
İşçi–işveren–hükümetten oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini görüşmek üzere 21 Ekim’de bir araya gelecek. A Haber’de konuşan Faruk Erdem, yıl sonu sürecinde masadaki olası artış başlıklarını değerlendirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonundaki Üçlü Danışma Kurulu, Komisyonun yapısı ve işleyişine dair başlıkları ele alacak. Toplantı, yıl sonu asgari ücret belirleme süreci öncesi "çerçeve" niteliği taşıyor.
Gündem: Komisyonun yapısı ve sürecin işleyişi
Görüşmelerde Komisyonun mevcut yapısı (işçi–işveren–kamu temsilcileri) ve karar süreçlerinin ele alınması bekleniyor. Bu başlık, Aralık'ta başlayacak ücret pazarlığına teknik zemin hazırlayacak.
"Zam senaryoları" nasıl şekilleniyor?
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yıl sonu sürecinde öne çıkan olasılıkları—resmî enflasyon verileri ekseninde artış, ilave refah payı tartışması ve tek seferde artış mı, kademeli mi sorusu—çerçevesinde ele aldı. Somut oranlar Komisyon sürecinde netleşecek.
Ne zaman netleşir?
Toplantının ardından Aralık ayında Komisyon görüşmelerinin başlaması ve nihai rakamın yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.