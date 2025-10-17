Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nce (OİB) bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın ödül töreni 23 Ekim'de Eskişehir'de gerçekleştirilecek.



Profesyonellerden öğrencilere geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ve potansiyelini ortaya koyması bakımından önem taşıyan yarışma bu yıl "Yazılım Tanımlı Araçlar" temasıyla düzenlenecek. Finale kalan 10 projenin birinci olmak için yarışacağı organizasyonda dereceye girecek ilk 5 proje toplam 3 milyon 600 bin lira nakdi ödülle patent başvuru ödülü, Ticaret Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde yurt dışı eğitim desteği ve İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak.