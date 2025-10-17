İşte 5G'nin getireceği yenilikler

5G ile birlikte saniyede onlarca gigabit hızlara ulaşan veri aktarımı mümkün olacak. Gecikme süreleri milisaniye düzeyine ineceği için, uzaktan kontrol sistemleri, bulut tabanlı oyunlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve otonom araçlar çok daha verimli çalışacak.



4.5G'de 1 dakikada yaptığınız işlemleri, 5G ile saniyelerin altına inecek ve yüksek çözünürlüklü içeriklere anında ulaşılacak.

İnternet kullanımı sırasında daha akıcı bir bağlantı. Nesneler arası iletişim 1 saniyenin de altına inecek.

Konser, stadyum gibi kalabalık alanlarda kaliteli ses ve internet. Depremlerde kesintiniz hizmet.

Yeni nesil teknolojilerle, akıllı binalar, akıllı şehirler, eğitim, kıtalararası ameliyat kolayca sağlanacak.



Sanayi üretim hatlarında makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı çalışabilecek.

5G, ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak

Alım-Satım ve yatırım işlemleri neredeyse anında yapılacak. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti mümkün olacak.