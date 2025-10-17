EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 sınıfı belli oldu

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın 2025 sınıfı belli oldu. Programa katılmaya hak kazanan girişimciler, EY'ın eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve küresel ağından faydalanarak işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı elde edecek. Program ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına, iş ve liderlik stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortaklıklarını, özel sermaye kaynaklarını belirlemeye destek olan geniş profesyonel ağlara dahil olma, yatırımcılar nezdinde kurumsal görünürlüklerini artırma gibi konularda destek sağlamış olacak. EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, "Programımızdaki eğitimlerle katılımcıların, hukuk, vergi, finans, teknoloji, kurumsal strateji ve iletişim gibi iş dünyasının temel alanlarında bilgi ve donanımlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Girişimlerini uluslararası arenaya taşımaları için desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.