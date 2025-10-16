MÜSİAD'dan 5 bin meslek lisesi mezununa iş garantisi

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, refah eksenli bir kalkınma için büyümenin tabana yayılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Nurullah Gür tarafından 'Etkin Kapasite Kullanımı, Verimlilik Artışı ve Yeni Rekabet Alanlarının Önemi' ekseninde hazırlanan 'Orta Gelir Tuzağından Çıkış' raporunun değerlendirildiği toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Ahmet Doğan Alperen'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Özdemir, ekonomide yaşanan sıkıntıların yalnızca rakamlarla açıklanamayacağını, bunun bir "ahlaki, zihinsel ve yönetsel sınav" olduğunu belirtti. Ekonomi içerisindeki "ahlaki aşınma emarelerine" dikkat çeken Özdemir, kalıcı başarı için zihniyet ikliminin değişmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yeniden ivme kaybetmemesi ve orta gelir tuzağına geri düşmemesi için bütüncül reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, iki temel alana dikkat çekti: Atıl kapasitenin devreye alınması ve yeni rekabet alanlarının geliştirilmesi. 3 konudaki alışkanlıkların da gelişimi engellediğini vurgulayan Özdemir, düşük verimlik, düşük tasarruf ve dışa bağımlılık konularında zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.





5000 MESLEK LİSELİYE MÜSİAD'TAN GARANTİ İŞ

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, makroekonomik veriler kadar eğitimin de öncelikli olduğunu belirtti. Meslek liselerinin işlevselliğini geliştirmek için önemli bir adım atacaklarını belirten Özdemir, 5 bin meslek lisesi mezununa iş garantisi vereceklerini duyurdu. Özdemir konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.