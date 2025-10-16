Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...

Yaklaşık 6.5 milyon memuru ve memur emeklisini Ocak'ta 3'lü zam bekliyor. Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11 zam oranına enflasyon farkı eklenirken, ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak. Memurlar ve emekliler Ocak zammını yükseltecek enflasyon farkını merakla beklerken, ipuçları da geliyor.
FARK NE OLACAK?
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu oran 3 ayda aşıldı. Yüzde 7.5 çıkan Temmuz-Eylül enflasyonuna göre yüzde 2.38 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Ocak zammı yüzde 13.64'ü buldu. Geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. 2025 enflasyon tahminleri ise Ocak zammının enflasyon farkıyla en az yüzde 16.44'e, en çok yüzde 19.54'e çıkabileceğini gösteriyor. Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi.
Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4.9 olacak. Ocak zammı da bu fark ile yüzde 16.44'ü bulacak. Halen en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 50 bin 503 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 16.44'lük oran gerçekleşirse taban aylık artışı da dahil 59 bin 806 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan 27 bin 340 liraya çıkacak. 2025 yıl sonu enflasyonu için en yüksek tahmin ise yüzde 31.94 seviyesinde bulunuyor.