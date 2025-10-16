PODCAST CANLI YAYIN

Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammının, enflasyon farkıyla yüzde 16.44-yüzde 19.54 aralığına çıkması beklenirken; bu oran maaşların yanı sıra ek ödemeleri de yükseltecek...

Giriş Tarihi:
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...

Yaklaşık 6.5 milyon memuru ve memur emeklisini Ocak'ta 3'lü zam bekliyor. Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11 zam oranına enflasyon farkı eklenirken, ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak. Memurlar ve emekliler Ocak zammını yükseltecek enflasyon farkını merakla beklerken, ipuçları da geliyor.

Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)

FARK NE OLACAK?
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu oran 3 ayda aşıldı. Yüzde 7.5 çıkan Temmuz-Eylül enflasyonuna göre yüzde 2.38 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Ocak zammı yüzde 13.64'ü buldu. Geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. 2025 enflasyon tahminleri ise Ocak zammının enflasyon farkıyla en az yüzde 16.44'e, en çok yüzde 19.54'e çıkabileceğini gösteriyor. Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi.

Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)

Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4.9 olacak. Ocak zammı da bu fark ile yüzde 16.44'ü bulacak. Halen en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 50 bin 503 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 16.44'lük oran gerçekleşirse taban aylık artışı da dahil 59 bin 806 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan 27 bin 340 liraya çıkacak. 2025 yıl sonu enflasyonu için en yüksek tahmin ise yüzde 31.94 seviyesinde bulunuyor.

Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)

Bu tahmine göre ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 13.08 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 7.5 çıkarken, zam oranı da yüzde 19.54'e ulaşacak. Tahmin gerçekleşirse üçlü zamla en düşük maaş memurlarda 61 bin 371 liraya, memur emeklilerinde 28 bin 102 liraya yükselecek.

Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)

4 BİN 578 TL AİLE YARDIMI
Ocak'ta memurların maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan artış yüzde 16.44 olursa 3 bin 97, yüzde 19.54 çıkarsa 3 bin 180 liraya yükselecek.

Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)Memura emekliye yeni maaş (Takvim.com.tr)

Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 681,30-699,44 lira, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 340,65- 349,72 lira aralığına çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 460-4 bin 578 liraya ulaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak