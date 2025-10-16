Küçük işletmelerde çalışanlara özel sağlık sigortası geliyor

PODCAST CANLI YAYIN

AXA Türkiye, yeni ürünüyle hem bireysel hem kurumsal sağlık çözümlerindeki farklılaşmasını bir adım öteye taşıyor. En az 4 kişilik grup poliçesiyle berber, terzi, çiçekçi, manav gibi küçük işletmeler ile çevrimiçi pazaryerlerinde üretim ve satış yapanlar da artık kapsamlı grup sağlık sigortasına kolayca ulaşabiliyor.

AXA Türkiye, yeni ürünüyle hem bireysel hem kurumsal sağlık çözümlerindeki farklılaşmasını bir adım öteye taşıyor. En az 4 kişilik grup poliçesiyle berber, terzi, çiçekçi, manav gibi küçük işletmeler ile çevrimiçi pazaryerlerinde üretim ve satış yapanlar da artık kapsamlı grup sağlık sigortasına kolayca ulaşabiliyor. Esnaf Sağlığım Tamam Sigortası, limitsiz yatarak tedavi ve yılda 1 kez ayakta tedavi hakkı sunarken, ayakta tedavi hakkı ihtiyaca göre 3'erli paketlerle 10'a kadar artırılabiliyor, aynı zamanda poliçelere eş ve çocuklar da dahil edilebiliyor.

AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu şunları söyledi: Küçük işletmeler sadece ticaretin değil, toplumsal hayatın da en canlı parçaları. Onların ve ailelerinin sağlık güvencesine erişimini kolaylaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Esnaf Sağlığım Tamam Sigortası ile hem küçük işletmelerimizin hem de çalışanlarının yanında oluyor. Sağlık sigortalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak herkes için eşit, erişilebilir ve güvenilir kılmayı hedefliyoruz.

