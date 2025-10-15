PODCAST CANLI YAYIN

IMF Türkiye için büyüme tahmininde yükseltmeye gitti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3.1 olarak tuttu. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 3.5’e ve gelecek yıl için yüzde 3.7’ye yükseltti. Fon, Temmuz ayındaki tahminlerinde de dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesini öngörmüştü.

