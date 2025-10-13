PODCAST CANLI YAYIN

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nün Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt’e verildiğini açıkladı. Üç ekonomist “sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişme” üzerine yaptıkları öncü çalışmalarla ödüle layık görüldü.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu! Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt hangi çalışmayla kazandı?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri duyuruldu.

Açıklamaya göre Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemesi" nedeniyle ödüle değer görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt ise "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları" dolayısıyla ödülün diğer sahipleri oldu.

Geçen Yıl Ödül Acemoğlu'na Gitmişti

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine dair çalışmalarıyla Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz ekonomistler Simon Johnson ve James Robinson'a verilmişti.

Mokyr, Aghion ve Howitt kimdir?

Hollandalı ekonomist Joel Mokyr, 26 Temmuz 1946'da Hollanda'nın Leiden kentinde doğdu.

Mokyr, ABD'deki Yale Üniversitesinde 1972'de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini, 1974'te aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı.

Hollandalı ekonomist Mokyr, şu anda ABD'deki Northwestern Üniversitesinde iktisat tarihi alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Philippe Aghion, 17 Ağustos 1956'da Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu.

Paris-Saclay Üniversitesinin Cachan bölgesindeki yerleşkesinde matematik eğitimi alan Aghion, 1987'de Harvard Üniversitesinden ekonomi alanında doktora derecesi aldı.

Aghion, halihazırda College de France, INSEAD Üniversitesi ve Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda (LSE) profesör olarak çalışmalarını yürütüyor.

Howitt, 31 Mayıs 1946'da Kanada'da doğdu.

Lisans eğitimini 1968'de Kanada'daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Howitt, 1969'da Western Ontario Üniversitesinde yüksek lisans derecesini aldı ve doktora eğitimini 1973'de ABD'deki Northwestern Üniversitesinde tamamladı.

Howitt, şu anda Brown Üniversitesinde Ekonomi Profesörü ve Lyn Crost Sosyal Bilimler Profesörü olarak çalışmalarını yürütüyor.


Nobel Ödülleri Hakkında

Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Vakfı tarafından verilen ödüller, insanlığa katkı sağlayan kişi ve kurumları onurlandırıyor.

Fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp dallarına ek olarak, ekonomi ödülü 1969'dan bu yana İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel'in anısına veriliyor.

Ödüller her yıl 10 Aralık'ta, Nobel'in ölüm yıldönümünde sahiplerine takdim ediliyor.

