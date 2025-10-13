(Takvim Foto Arşiv)



Açıklamaya göre Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemesi" nedeniyle ödüle değer görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt ise "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları" dolayısıyla ödülün diğer sahipleri oldu.

Geçen Yıl Ödül Acemoğlu'na Gitmişti



2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine dair çalışmalarıyla Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz ekonomistler Simon Johnson ve James Robinson'a verilmişti.