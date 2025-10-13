İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri duyuruldu.
Açıklamaya göre Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemesi" nedeniyle ödüle değer görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt ise "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları" dolayısıyla ödülün diğer sahipleri oldu.
Geçen Yıl Ödül Acemoğlu'na Gitmişti
2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine dair çalışmalarıyla Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz ekonomistler Simon Johnson ve James Robinson'a verilmişti.
Mokyr, Aghion ve Howitt kimdir?
Hollandalı ekonomist Joel Mokyr, 26 Temmuz 1946'da Hollanda'nın Leiden kentinde doğdu.
Mokyr, ABD'deki Yale Üniversitesinde 1972'de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini, 1974'te aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı.
Hollandalı ekonomist Mokyr, şu anda ABD'deki Northwestern Üniversitesinde iktisat tarihi alanında çalışmalarını sürdürüyor.
Philippe Aghion, 17 Ağustos 1956'da Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu.
Paris-Saclay Üniversitesinin Cachan bölgesindeki yerleşkesinde matematik eğitimi alan Aghion, 1987'de Harvard Üniversitesinden ekonomi alanında doktora derecesi aldı.
Aghion, halihazırda College de France, INSEAD Üniversitesi ve Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda (LSE) profesör olarak çalışmalarını yürütüyor.
Howitt, 31 Mayıs 1946'da Kanada'da doğdu.
Lisans eğitimini 1968'de Kanada'daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Howitt, 1969'da Western Ontario Üniversitesinde yüksek lisans derecesini aldı ve doktora eğitimini 1973'de ABD'deki Northwestern Üniversitesinde tamamladı.
Howitt, şu anda Brown Üniversitesinde Ekonomi Profesörü ve Lyn Crost Sosyal Bilimler Profesörü olarak çalışmalarını yürütüyor.
Nobel Ödülleri Hakkında
Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Vakfı tarafından verilen ödüller, insanlığa katkı sağlayan kişi ve kurumları onurlandırıyor.