Çiftçilere 2.5 milyar TL tazminat ödemesi

TARSİM, bu yıl kuraklıktan etkilenen çiftçilere yaklaşık 2.5 milyar lira tazminat ödemesi yaptığını açıkladı

Bu yıl çiftçilere kuraklık dolayısıyla yaklaşık 2.5 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Köy bazlı verim sigortası çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan ve sigortalanmış buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği ürünlerinde kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı yağışın neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınıyor. Bu kapsamdaki ürünler için eksperler tarafından referans parsellerde verim tespitleri yapılıyor ve ilgili üründe köyün verim değeri tespit ediliyor.

