Taklit ve tağşişte yeni skandallar ortaya çıktı: Sucukta sakatat pekmezde şeker

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün daha eklendi. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma', 'daha sucuk' ve 'hamburger köfte' diye sattığı ürünlerde kanatlı eti olduğu belirlendi. Adana kebap ve dana sucukta baş eti, taşlık ve kalp olmak üzere sakatat tespit edilirken, zeytinyağına tohum yağları, pekmez ürünlerine de şeker ilavesi yapıldığı belirlendi. Bir bitkisel ürün markasında ise ballı bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi bulundu. Ayrıca taklit ve tağşiş yapılan ballar da listede yer aldı.