Kiralık Sosyal Konut Projesi nefes aldıracak! Konut arzı fahiş fiyatın önüne geçecek

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler kira fiyatlarına çevrildi. Artan konut kiralarına çözüm Kiralık Sosyal Konut Projesi'nden geldi. Bu projeyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.



KURAYLA BELİRLENECEK

Proje kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci de kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak



Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 38,36 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 39.62 olarak belirlenmişti.



Fahiş kira artışlarına cevap gecikmedi. Vatandaşlar, Kiralık Sosyal Konut Projesi ile piyasa fiyatlarının altında bir rakama ev kiralayabilecek