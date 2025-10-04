Çiftçiyi sevindirecek haber... Şeker pancarının alım fiyatı 3 bin 100 lira!

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda pancar üreticilerinin sorunları da masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025-2026 üretim yılı için ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlediği alım fiyatının artırılması yönünde bir il başkanından talep geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakana konuyu iletmesi üzerine fiyatın 3 bin 100 liraya çıkarıldığı öğrenildi.



BAŞKANIMIZDAN SÖZ ALDIK

Toplantıda şeker pancarı konusunu gündeme getiren AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan pancar taban fiyatlarının 3 bin 100 liraya yükseltilmesi sözünü aldık. Cumhurbaşkanımıza, il başkanlarının istirhamını kırmadığı için şükranlarımızı arz ediyorum. Çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



İNCİR ÜRETİCİLERİNE DESTEK

Bir başka il başkanı ise incir fiyatlarına dikkat çekerek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İncir üreticilerin desteklenmesi yönündeki talebi de olumlu karşılayan Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne incir alımı yapılması için talimat verdi. Toplantıda ayrıca sağlık, altyapı ve ulaştırma alanındaki talepler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başlıklarda da sorunların giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği ifade edildi.

TALİMATLAR SONUÇ VERDİ

Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından 30 Eylül'de ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 lira olarak güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "TÜRKŞEKER 2025- 2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.