Hac dolandırıcılıkları yapıyorlardı! Bakanlık cezayı kesti...

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "Kura çıkmadı diye üzülmeyin! Kurasız hacla beklemeden kutsal topraklara yolculuk yapın, özel hac vizesi ile hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin" gibi ifadelerle halkın dini değerlerini sömüren iki şirkete ceza kesti. Kurul, bir şirkete 550 bin, diğerine ise 863 bin lira ceza kesti. Reklamlar ise engellendi. Kurul, söz konusu reklamlara karşı tüketicileri uyararak hac farizasını yapmak isteyenlere resmi hac vizesi dışında "kurasız hac, özel hac vizesi" gibi uygulamanın olmadığını kaydetti