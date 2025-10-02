Evlenecek gençlere müjde! Faizsiz 250 bin TL kredi için başvurular başlıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların dün başladığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların dün başladığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaşan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen krediler için başvuruları almaya başladık" dedi. Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ
"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz.

59 BİN ÇİFTE ÖDENDİ
Bakan Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığını aktardı.

Çiftler Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https:// ailegenclikfonu. aile.gov.tr/" adresinden başvuru yapabilecek

