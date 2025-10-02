Altın rekor tazeledi! Gramı 5.209 TL'yi gördü!

ABD'de federal hükümetin kapanması ve zayıflayan işgücü piyasası sinyallerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesi, güvenli liman talebini artırdı. Altın dört günlük yükseliş serisini dün yeni rekorla sürdürdü.



YÜZDE 48'İ AŞTI

Ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 895 doları görerek tarihi rekorunu yeniledi. Yılbaşından bu yana ons altındaki yükseliş yüzde 48'i aştı. Ons altındaki yükselişle birlikte yurt içinde gram altın yeni zirvesini gördü. Gram altın fiyatları, güçlü alımlarla birlikte 5 bin 209 lira seviyesine ulaşarak bir rekora daha imza attı.



OYNAKLIĞA DİKKAT!

Analistler, yatırımcılara, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor. Ons altın için ilk direnç seviyesi 3 bin 882 dolar olarak işaret edilirken, geri çekilmelerde sırasıyla 3 bin 849 dolar ve 3 bin 828 dolar destek seviyeleri bulunuyor. Analistler, 3 bin 828 doların kırılması halinde 3 bin 793 doların görülebileceği uyarısında bulunuyor.