65 YAŞA RAPOR KRİZİ | Tapu işlemlerini kilitleyen prosedür! Vatandaştan şikayet yağıyor

RİSK ALMIYORLAR

Tapu memuru veya müdürünün "Hangi yıldayız? Kaç çocuğun var? Çocuklarının isimleri ne? Neden satıyorsun? Doğum yerin neresi? Kaça sattın, parayı ne yapacaksın?" gibi sorularla satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmayacağını denetleyebileceğini anlatan Araç, "Hal ve davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek olmaz. Ancak şimdi kimse risk almıyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyse direkt 'raporunu getir' diyor. Elbette tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor. Ama bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir. Daha kolay, daha insani bir yol oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHE YOKSA RAPORA GEREK YOK

65 yaş üstü rapor talebi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de gündemine düştü. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine resmi web sayfasında "Tapu İşlemlerinde Sağlık Raporu İstenmesi konusu" başlığıyla açıklama yapan müdürlük, şu ifadelere yer verdi: