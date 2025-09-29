PODCAST CANLI YAYIN

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!

Deprem bölgesinde 2.5 yıldır devam eden tarihin en büyük inşa seferberliğinde son aşamaya gelindi. 3 ay içinde 150 bin konut daha teslim edilecek, yıl sonu itibarıyla 1.8 milyon depremzede güvenli konutlarına yerleşmiş olacak...

Dünyanın en büyük inşaat sahası olan deprem bölgesindeki çalışmalar, 174 ayrı alanda, 3 bin 500'e yakın şantiyede gece-gündüz devam ediyor. Tarihin en büyük dönüşüm sürecinde 200 bini aşkın personel ter döküyor. Ay başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 300 bininci konutun anahtar teslimini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halihazırda 150 bine yakın konutun yapımını da eş zamanlı sürdürüyor.

1.2 MİLYON KİŞİ YERLEŞTİ
Son anahtar teslimlerle birlikte 11 il genelinde teslim edilen konut sayısı 304 bin 836'ya yükselmişti. Bugüne kadar yaklaşık 1.2 milyon depremzede, güvenli yuvalarına yerleşerek yeni yaşamlarına başladı. Halihazırda 148 bin 147 bağımsız bölümün yapımı eş zamanlı devam ediyor. Söz konusu inşaatların da sene sonuna kadar bitirilmesi ve 11 ildeki tüm çalışmaların başarıyla tamamlanması hedefleniyor. Yeni yıl itibarıyla güvenli konutuna kavuşan depremzede sayısının yaklaşık 1.8 milyon olması öngörülüyor. Deprem bölgesinde bu yılın sonu itibarıyla 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak.

SADECE KONUT YAPILMIYOR
100 milyar doları aşkın maliyetle hayata geçirilen yatırımlar çerçevesinde yalnızca deprem konutları da yapılmıyor. Devlet bir yandan altyapıyı eskisinden çok daha dirençli hale getiriyor, diğer yandan ise okulları, hastaneleri, şehir merkezlerini ve tarihi mirası yeniden ayağa kaldırıyor. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehir merkezi inşaatları tüm hızıyla sürerken; Bakırcılar Çarşısı, Antakya Kurtuluş Caddesi, İskenderun sahili ve Habib-i Neccar Camii gibi birçok tarihi noktadaki ihya çalışmalarının da sene sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

EN ÇOK HATAY'A
En çok bağımsız bölüm Hatay'a kazandırılacak. Sene sonu itibarıyla kentte tamamlanmış olan yapı sayısı 153 bin 248'e ulaşacak. Böylelikle 11 il genelinde yapılan her 3 konuttan 1'i Hatay'da yükselmiş olacak.

