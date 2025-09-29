Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!

Dünyanın en büyük inşaat sahası olan deprem bölgesindeki çalışmalar, 174 ayrı alanda, 3 bin 500'e yakın şantiyede gece-gündüz devam ediyor. Tarihin en büyük dönüşüm sürecinde 200 bini aşkın personel ter döküyor. Ay başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 300 bininci konutun anahtar teslimini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halihazırda 150 bine yakın konutun yapımını da eş zamanlı sürdürüyor.



3 ayda 150 bin konut (Takvim.com.tr)

1.2 MİLYON KİŞİ YERLEŞTİ

Son anahtar teslimlerle birlikte 11 il genelinde teslim edilen konut sayısı 304 bin 836'ya yükselmişti. Bugüne kadar yaklaşık 1.2 milyon depremzede, güvenli yuvalarına yerleşerek yeni yaşamlarına başladı. Halihazırda 148 bin 147 bağımsız bölümün yapımı eş zamanlı devam ediyor. Söz konusu inşaatların da sene sonuna kadar bitirilmesi ve 11 ildeki tüm çalışmaların başarıyla tamamlanması hedefleniyor. Yeni yıl itibarıyla güvenli konutuna kavuşan depremzede sayısının yaklaşık 1.8 milyon olması öngörülüyor. Deprem bölgesinde bu yılın sonu itibarıyla 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak.



