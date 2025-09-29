2,5 yıl sonra yeniden: Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış başladı

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2.5 yıl sonra yeniden başlayan akışın, Türkiye'nin enerji arzını güçlendirmesi ve küresel tedarik güvenliğini artırması bekleniyor.

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts, "Hattın günde 1 milyon varilden fazla petrol taşıma kapasitesi var. Bu dünya üretiminin yüzde 1'ine denk" dedi. Oslo Üniversitesi'nden Francesco Sassi de şöyle konuştu: "Bağdat ve Ankara'da yeniden hız kazanan temaslar bölgede enerji güvenliğini sağlamayı ve Körfez ülkelerinden Akdeniz'e siyasi ve ekonomik bir eksen oluşturmayı hedefliyor."