2,5 yıl sonra yeniden: Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış başladı

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda 2,5 yıl aradan sonra yeniden başlayan akışın Türkiye’nin enerji arzını güçlendirmesi ve küresel tedarik güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor. Uzmanlar, hattın günlük 1 milyon varili aşan kapasitesiyle dünya üretiminin yüzde 1’ine denk geldiğini vurgularken, Bağdat-Ankara temaslarının bölgede yeni bir siyasi ve ekonomik eksen oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2.5 yıl sonra yeniden başlayan akışın, Türkiye'nin enerji arzını güçlendirmesi ve küresel tedarik güvenliğini artırması bekleniyor.

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts, "Hattın günde 1 milyon varilden fazla petrol taşıma kapasitesi var. Bu dünya üretiminin yüzde 1'ine denk" dedi. Oslo Üniversitesi'nden Francesco Sassi de şöyle konuştu: "Bağdat ve Ankara'da yeniden hız kazanan temaslar bölgede enerji güvenliğini sağlamayı ve Körfez ülkelerinden Akdeniz'e siyasi ve ekonomik bir eksen oluşturmayı hedefliyor."

Türk Telekom
