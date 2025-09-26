PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesi sonrası imzalar atıldı! THY'den 225 Boeing için KAP bildirimi

Türk Hava Yolları (THY), Başkan Erdoğan - Donald Trump görüşmesinin ardından Boeing ile büyük bir anlaşma yaptı. 225 uçak alımını kapsayan anlaşma KAP'a bildirilirken uçakların 2035 yılına kadar teslim edileceği kaydedildi.

Başkan Erdoğan - Donald Trump görüşmesinin ardından bu sabah Türk Hava Yolları Boeing siparişlerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı


BOEING İLE ANLAŞMA SONRASI KAP GELDİ

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Ayrıca 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeleri tamamladı.

THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir." denildi.

MÜZAKERELERE DEVAM EDİLİYOR

Açıklamada, söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

2035'E KADAR FİLO YENİLENECEK

Açıklamada şöyle devam edildi: "İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.

İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."

New York’ta tarihi temaslar: Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği hafızalara kazındıNew York’ta tarihi temaslar: Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği hafızalara kazındı

