Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta enerjide atılan büyük imzayı açıkladı.

20 YILLIK İMZA ATILDI
Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi.

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan uzun dönemli LNG tedarik anlaşmasını New York'ta imza altına aldık.

TOPLAM 70 MİLYAR METREKÜP YÜKLEME
2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG'yi hem ABD'deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.

BOTAŞ'ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."

