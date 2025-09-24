Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı

20 YILLIK İMZA ATILDI Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta enerjide atılan büyük imzayı açıkladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık.

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları kaydetti:

TOPLAM 70 MİLYAR METREKÜP YÜKLEME

2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG'yi hem ABD'deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.

BOTAŞ'ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."