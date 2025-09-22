Zirai don ödemeleri Eylül 2025: Destek ne zaman yatacak, kimler alacak, hangi ürünleri kapsıyor?

Fotoğraflar: AA

🌱 Zirai Don Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Resmi karara göre, 1 Şubat – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen zirai don afeti için ödemeler hazırlanıyor. Çiftçilerin sisteme girişleri 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Bu verilere göre hesaplanan tutarlar, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri elektronik ortamda bankaya iletirken, banka bu ödemelerden %0,5 komisyon alacak.