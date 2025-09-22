PODCAST CANLI YAYIN

Zirai don ödemeleri Eylül 2025: Destek ne zaman yatacak, kimler alacak, hangi ürünleri kapsıyor?

Eylül 2025 itibarıyla zirai don ödemeleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında. Şubat ve nisan ayları arasında yaşanan don afetinden zarar gören çiftçilere yapılacak destek ödemelerinin detayları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai don desteğine ilişkin ödemelerin takvimini açıkladı. 65 ilde Antep fıstığından vişneye kadar 16 üründe %20 ve üzeri hasar tespit edilen üreticilere destek verilecek.
🌱 Zirai Don Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Resmi karara göre, 1 Şubat – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen zirai don afeti için ödemeler hazırlanıyor. Çiftçilerin sisteme girişleri 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Bu verilere göre hesaplanan tutarlar, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere aktarılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri elektronik ortamda bankaya iletirken, banka bu ödemelerden %0,5 komisyon alacak.

🍇 HANGİ ÜRÜNLER DESTEK KAPSAMINDA?

Destek ödemeleri, don afeti sebebiyle ciddi zarar gören 16 ürün için geçerli olacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan üreticiler şu ürünlerde destekten yararlanabilecek:

  • Antep fıstığı

  • Armut

  • Ayva

  • Badem

  • Ceviz

  • Elma

  • Erik

  • Fındık

  • Kayısı

  • Kiraz

  • Limon

  • Mandalina

  • Portakal

  • Şeftali / Nektarin

  • Üzüm

  • Vişne

Bu ürünlerde %20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçiler ödemelerden faydalanabilecek.

👩‍🌾 Kimler Yararlanacak?

  • Tarım sigortası olmayan çiftçiler,

  • Sigortası olup don teminatı bulunmayanlar,

  • Sigortasında don teminatı olan fakat tazminat alamayan üreticiler.

Kamu kurum ve kuruluşları bu destekten faydalanamayacak. Ayrıca kararın yayımından sonra sigortadan tazminat aldığı kesinleşen üreticiler de destek kapsamı dışında kalacak.

⚖️ Haksız Ödemelere Karşı Önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı ödemelerin denetimini yapacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacak ve yapılan ödemeler faiziyle birlikte geri alınacak.

