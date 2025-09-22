Zirai don ödemeleri Eylül 2025: Destek ne zaman yatacak, kimler alacak, hangi ürünleri kapsıyor?

🌱 Zirai Don Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?
Resmi karara göre, 1 Şubat – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen zirai don afeti için ödemeler hazırlanıyor. Çiftçilerin sisteme girişleri 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Bu verilere göre hesaplanan tutarlar, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere aktarılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri elektronik ortamda bankaya iletirken, banka bu ödemelerden %0,5 komisyon alacak.
🍇 HANGİ ÜRÜNLER DESTEK KAPSAMINDA?
Destek ödemeleri, don afeti sebebiyle ciddi zarar gören 16 ürün için geçerli olacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan üreticiler şu ürünlerde destekten yararlanabilecek:
-
Antep fıstığı
-
Armut
-
Ayva
-
Badem
-
Ceviz
-
Elma
-
Erik
-
Fındık
-
Kayısı
-
Kiraz
-
Limon
-
Mandalina
-
Portakal
-
Şeftali / Nektarin
-
Üzüm
-
Vişne
Bu ürünlerde %20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçiler ödemelerden faydalanabilecek.