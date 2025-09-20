Eski mobilyalar dönüştürüldü! Okullarda geri kazanıldı

Akbank'ın yenilediği genel müdürlük binasındaki eski mobilyaları, okul mobilyasına dönüştürüldü. Akbank, 33 katlı genel müdürlük binasını 33.5 ay süren çalışmayla yeniledi. 200 sanatçının eserlerine yer verilen binanın geçirdiği değişim, 'Dönüşümde Gelecek Var' projesine de kaynak oldu. Eski mobilyalar İskenderun'da kurulan atölyede öğrenci ve öğretmenlerin çalışmalarıyla okul mobilyası haline getirildi. Proje kapsamında hedef, bin 300'ü aşkın okulda 400 bin öğrenciye mobilyaların ulaştırılması olarak belirlendi.