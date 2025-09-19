Firmalar dünyaya açılacak

İTÜ ARI Teknokent, yerli teknoloji firmalarının global yolculuklarını destekleyen Innogate | Always On programının 2026 rotasına Hollanda'yı ekledi. Girişimcilere hızlandırma desteğinin yanı sıra, global pazarlarda sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik rehberlik de sunan program, yeni dönemde Hollanda Konsolosluğu iş birliğiyle Hollanda'da gerçekleşecek. Mart- Nisan 2026'da düzenlenecek program, Hollanda pazarında kalıcı başarı hedefleyen firmalara yeni fırsatlar yaratacak. Başvurular 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Bugüne kadar Innogate'in globalleşme desteklerinden 250'den fazla şirket yararlandı. Program kapsamında girişimcilere Hollanda'daki inovasyon altyapısına erişim, yatırımcı ve mentör ağlarıyla bağlantı, pazar stratejisi geliştirme ve pazara giriş desteği sunarken; aynı zamanda iki ülke girişimcileri için karşılıklı büyüme ve iş birliği fırsatları yaratacağız" dedi.